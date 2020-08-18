В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтоплений более 350 домовладений после дождей

ТАСС, 18 августа. Власти Биробиджана ввели режим ЧС из-за подтоплений дворов и хозпостроек, вызванных сильными дождями. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"На территории города вводится режим "Чрезвычайная ситуация". Совместно с полицией еще вчера сформировано восемь оперативных групп, которые начали объезжать подтопленные территории города. По предварительным данным в воде оказалось более 350 частных домовладений (подтоплены огороды, хозяйственные постройки), в их числе и дома, которые в прошлом году попали в зону ЧС и граждане уже получили сертификаты на получение жилья", - приводятся в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.

На базе общежития технологического техникума развернут пункт временного размещения. В ПВР эвакуировано 18 человек. По заявкам жителей организован подвоз питьевой воды.

В ближайшее время работу начнут специальные комиссии, члены которых будут выезжать на подтопленные территории, чтобы зафиксировать ущерб для выплат компенсаций.

Сильные дожди в Биробиджане прошли в конце прошлой недели, неустойчивая погода сохраняется и в настоящее время.