Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Судья отказалась огласить точный диагноз актера Михаила Ефремова, сославшись на то, что это врачебная тайна, передает корреспондент ТАСС.

"Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда, где слушается дело о ДТП с участием артиста.

Ранее во вторник перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев сообщил журналистам, что актер болен серьезной болезнью. "Мы просили [суд], чтобы ко врачу обратиться. У него [Ефремова] очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать - это медицинская тайна", - сказал он.

​​​​​​Ранее Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.