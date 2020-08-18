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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного очень серьезная болезнь

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Судья отказалась огласить точный диагноз актера Михаила Ефремова, сославшись на то, что это врачебная тайна, передает корреспондент ТАСС.

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"Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда, где слушается дело о ДТП с участием артиста.

Ранее во вторник перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев сообщил журналистам, что актер болен серьезной болезнью. "Мы просили [суд], чтобы ко врачу обратиться. У него [Ефремова] очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать - это медицинская тайна", - сказал он.

​​​​​​Ранее Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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