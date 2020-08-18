Трое детей госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию из лагеря под Самарой

ТАСС, 18 августа. Роспотребнадзор принял решение закрыть детский лагерь в Самарской области после того, как несколько детей и сотрудников учреждения обратились к врачам с жалобами на рвоту. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"С подозрением на кишечную инфекцию в муниципальном автономном учреждении Центр "Волгаренок" несколько детей и воспитателей лагеря обратились в медпункт с жалобами на рвоту. Сейчас все обратившиеся находятся под наблюдением медработников поликлиник по месту жительства, три ребенка госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В пресс-службе уточнили, что после произошедшего в лагерь вызвали бригаду скорой помощи, проинформировали родителей, обследоваи всех детей и сотрудников лагеря.

"По рекомендации управления Роспотребнадзора Самарской области лагерь был закрыт. Проводится расследование, причины происшедшего устанавливаются", - отмечается в сообщении.