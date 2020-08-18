В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли производство синтетических наркотиков на территории региона, у двоих граждан РФ изъято порядка 31 кг мефедрона. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Пресечена противоправная деятельность жителей г. Ростова-на-Дону причастных к организации нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона", - говорится в сообщении.

5 августа двое занимавшихся изготовлением наркотиков граждан РФ были задержаны сотрудниками УФСБ, в ходе следственных действий у них изъято более 31 кг синтетического наркотика - мефедрон, уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что производство наркотиков было организовано в окрестностях поселка Сандата Сальского района Ростовской области, а задержание произошло в процессе изготовления запрещенных веществ.

По информации ФСБ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. "На основании полученных оперативно-разыскных мероприятий в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. В случае признания судом их вины им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.