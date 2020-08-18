Жителя Набережных Челнов подозревают в нападении на мальчика

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи в городе Набережные Челны возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на ребенка. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ 26-летний житель города Набережные Челны задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 16 августа двое 11-летних мальчиков решили построить шалаш в поселке ЗЯБ. Они потащили собранные ветки по тротуару мимо многоквартирного жилого дома. Один ребенок задел веткой окно на первом этаже.

"Находившийся в квартире злоумышленник вышел из дома, после чего схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости. Дальнейшие действия злоумышленника пресекли прохожие, после чего мальчик пошел домой и рассказал родным о произошедшем", - говорится в сообщении.

Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии, ребенка госпитализировали. Подозреваемый признал причастность к совершению преступления частично. Следствие рассчитывает обратиться в суд с ходатайством об аресте.