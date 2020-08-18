Эксперт заявила, что у пострадавшего в ДТП с Ефремовым было крайне мало шансов выжить

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергей Захаров почти не имел шансов выжить. Об этом сообщила эксперт в ходе допроса в Пресненском суде столицы, где слушается дело.

"Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался", - сказала специалист.

"Смерть Захарова наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии", - сказала специалист в ходе допроса. По ее словам, врачи скорой помощи пытались оказать необходимую помощь пострадавшему: вводили необходимые препараты, делали искусственую ветиляцию. "Часть этих мероприятий сделали на месте, часть - по дороге в больницу", - отметила эксперт.

Медицинский эксперт, проводившая исследование после гибели Захарова, считает, что он не мог получить дополнительных серьезных травм при перемещении после автоаварии. "Опасные травмы при перемещении после ДТП он мог бы получить лишь в случае перелома позвоночника. В данном случае такой травмы он не получил", - сказала специалист в ходе допроса. По ее словам, ни то обстоятельство, что машину Захарова перевернули, ни то, что его пытались вытащить очевидцы не оказало влияния на его состояние.

Также эксперт заявила в суде, что Захаров на момент аварии был пристегнут ремнем безопасности. "Он был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника. Но сила удара была слишком велика, чтобы он избежал травм вообще", - сказала специалист в ходе допроса.

При этом она использовала куклу "Барби" для того, чтобы объяснить характер повреждений водителя. "В автоавариях в первую очередь страдают конечности, это связано с особенностями позы водителя", - сказала она, согнув руки и ноги кукле. Она также пояснила, что от удара Захарова слегка подбросило вверх и вперед, отчего он получил перелом ребер.