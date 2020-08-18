Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимально жестком наказании для актера

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корреспондент ТАСС.

"Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания", - сказал он, отметив, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.

Сын погибшего заплакал во время допроса в суде. "Я в тот вечер готовился к похоронам бабушки. Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало", - сказал Захаров и заплакал.

Валерию Захарову 26 лет, он работает в полиции.