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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимально жестком наказании для актера

Валерий Захаров заявил, что подсудимый до сих пор не выразил ему соболезнований и не предлагал материальной компенсации

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корреспондент ТАСС.

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"Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания", - сказал он, отметив, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.

Сын погибшего заплакал во время допроса в суде. "Я в тот вечер готовился к похоронам бабушки. Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало", - сказал Захаров и заплакал.

Валерию Захарову 26 лет, он работает в полиции.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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