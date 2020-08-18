Полиция Подмосковья выявила растрату 16 млн рублей при процедуре банкротства предприятия

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полиция Подмосковья выявила факт раскрыты в размере 16 млн рублей во время процедуры банкротства и ликвидации одного из предприятий. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> установлен и задержан подозреваемый в хищении денежных средств - 44-летний житель Ленинского района, являвшийся конкурсным управляющим предприятия. Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, перечислял денежные средства предприятия подконтрольной ему коммерческой организации в счет оплаты по договору оказания услуг, которая фактически никаких работ не выполняла и не имела в штате сотрудников", - сказала она.

По ее словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Серпуховским городским судом Московской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.