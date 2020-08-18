Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста на имущество в виде облигаций на счетах экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"18 августа в Мосгорсуде рассмотрены апелляционные жалобы защитника Абызова М. А и представителя компании на постановление Пресненского суда о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании до 25 сентября. Суд постановил решение районного суда отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", - сказали в пресс-службе.