Суд приговорил экс-главу дагестанского филиала "Упрдор "Каспий" к 9 годам колонии

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в Дагестане приговорил бывшего руководителя дагестанского филиала федерального казенного учреждения "Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств, сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Суд признал Омарова Магомедрасула Магомедалиевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств в особо крупном размере) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Мамаева.

Кроме того, решением суда Омаров лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет.

Омаров был задержан осенью 2018 года. В ноябре 2019 года его дело было передано в суд, его обвиняли в вымогательстве взятки и отмывании денежных средств. По данным следствия, в 2017 году Омаров через посредника потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нарт" передать ему взятку в размере 680 млн рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, заключенному организацией с "Упрдор "Каспий".

В новость внесена правка (13:57 мск) - уточняется название суда в первом абзаце