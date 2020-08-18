Суд отказался слушать аудиозапись, где адвокат Ефремова предлагает потерпевшему деньги

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался заслушивать аудиозапись беседы брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталия Захарова с адвокатом подсудимого Эльманом Пашаевым о материальной компенсации.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где допрашивают потерпевшего.

"Суд не видит необходимости в заслушивании этой аудиозаписи, нам не известно ее происхождение, она не приобщена к материалам дела", - отметил Виталий Захаров.

Пашаев утверждал, что на записи зафиксировано предложение передать материальную компенсацию.

Виталий Захаров заявил, что денег ему не предлагали, а встречаться с Пашаевым он без своего адвоката не стал.