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Пожар в промзоне на севере Москвы ликвидирован

Его площадь составила 400 кв. м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание здания в Третьем Хорошевском проезде в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13:15 мск пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Площадь возгорания одноэтажного здания составила 400 кв. м. По данным из открытых источников, в нем расположены завод железобетонных изделий, производственная компания и магазин.

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