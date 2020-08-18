Пожар в промзоне на севере Москвы ликвидирован

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание здания в Третьем Хорошевском проезде в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13:15 мск пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Площадь возгорания одноэтажного здания составила 400 кв. м. По данным из открытых источников, в нем расположены завод железобетонных изделий, производственная компания и магазин.