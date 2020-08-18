СК возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса в Оренбуржье

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом в Оренбургской области, в результате которого один человек погиб, еще восемь пострадали, сообщается во вторник на сайте управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с многочисленными пострадавшими в отношении водителя пассажирского автобуса 1964 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении.

В СК уточнили, что в результате происшествия погибла женщина 1953 года рождения, еще восемь пассажиров доставлены в медицинские учреждения города Оренбурга.

"В результате грубого нарушения правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса произошло опрокидывание данного транспортного средства в кювет", - сообщили в СК, отметив, что в рамках уголовного дела процессуальная оценка также будет дана действиям должностных лиц компании перевозчика.

Как сообщал ранее ТАСС, авария произошла в районе села Подгородняя Покровка трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу, пассажирский автобус №127 Оренбург - Сергиевка опрокинулся в кювет. По данным СК, водитель пересек двойную сплошную, чтобы остановить автобус на обочине по просьбе одного из пассажиров, однако не справился с управлением. Прокуратура также организовала проверку исполнения организатором пассажирских перевозок законодательства.