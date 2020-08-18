Недовольный шумом калининградец напал с ножом на соседей

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские в Калининграде задержали мужчину, угрожавшего убийством и нанесшего ножевые ранения семейной паре и их детям, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"В вечернее время в квартиру, где проживала семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми, позвонил мужчина, назвавшийся соседом по дому. Агрессивно настроенный гость стал кричать, что соседи шумно себя ведут и мешают ему отдыхать. В ответ на просьбу успокоиться и прояснить ситуацию, он стал размахивать находившимися в его руках ножами, нанеся ранения 58-летнему хозяину квартиры, его супруге и двум несовершеннолетним детям", - рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Пострадавшие с полученными травмами обратилась в медицинское учреждение. После установления экспертизой степени вреда их здоровью, будет принято решение о возбуждении также уголовного дела за нанесение телесных повреждений", - отметил представитель пресс-службы.