Источник: в Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали двух боевиков

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Двое боевиков, которые оказали сопротивление, ликвидированы в ходе спецоперации в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах республики.

"Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены", - сказал собеседник агентства.

По его данным, потерь и пострадавших среди силовиков нет. На месте работает следственная группа.

Ранее источник сообщал, что вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между силовиками и неизвестными. Источник не уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.