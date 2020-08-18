Апелляционный суд признал законным продление ареста экс-сенатору Арашукову

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд признал законным продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Суд признал законным решение суда первой инстанции о продлении срока содержании под стражей до 24 октября", - сказали агентству.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Мосгорсуд продлил арест Рауфу Арашукову, его отцу и другим фигурантам дела 17 июля. Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.