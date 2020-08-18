Обвинение на процессе по делу Ефремова завершило представление своих доказательств

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сторона обвинения на процессе по делу артиста Михаила Ефремова завершила представлять свои доказательства.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело.

"На данном этапе мы представили все доказательства, которые считали нужными. Сторона обвинения закончила представление доказательств", - сказала прокурор.

Всего в суде было допрошено около 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших в ДТП, а также потерпевшие.