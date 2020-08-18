Массовые задержания по коррупционным делам прошли в подразделении Минздрава Молдавии

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии провели во вторник массовые обыски и задержания в офисах Совета по установлению ограничений возможностей и трудоспособности при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

"Сегодня 20 человек, которые проходят по 40 уголовным делам, должны быть доставлены в НЦБК и прокуратуру для предъявления им обвинений, а семеро из них уже задержаны на 72 часа", - говорится в сообщении.

Представители следствия подчеркивают, что располагают доказательствами фактов вымогательства для подтверждения степени инвалидности. "За взятку могли получить инвалидность и здоровые люди", - добавили в ведомстве.

В Минздраве уже подтвердили готовность всесторонне сотрудничать со следствием, осудив коррупционные действия среди сотрудников.