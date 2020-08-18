Пострадавший при взрыве в Волгограде водитель пожарной машины умер в больнице

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Водитель машины МЧС, который пострадал при взрыве на газовой АЗС в Волгограде и находился в реанимации, умер в городской больнице. Об этом сообщили в МЧС по региону во вторник.

"Сегодня в волгоградской клинике скончался Михаил Перцев, старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель 1 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области, пострадавший 10 августа при исполнении служебного долга во время тушения пожара на АГЗС в Тракторозаводском районе города Волгограда", - говорится в сообщении.

10 августа водителя МЧС Михаила Перцева в тяжелом состоянии доставили в городскую клиническую больницу №25 с места взрыва на газовой АЗС, где он находился на вызове.

"За его жизнь медики боролись больше недели. Михаил Перцев поступил на службу в МЧС в 2003 году, ему было 42 года", - добавили в пресс-службе