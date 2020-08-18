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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Защита Ефремова начнет предоставлять доказательства по делу 19 августа

В ходе заседания 18 августа сторона обвинения завершила представлять свои доказательства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сторона защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, должна начать предоставлять доказательства 19 августа. Об этом заявила судья Елена Абрамова, рассматривающая дело.

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"Суд откладывает слушания по делу, стороне защиты нужно быть готовым предоставить доказательства 19 августа, то есть завтра", - сказала она.

В ходе заседания 18 августа сторона обвинения завершила представлять свои доказательства.

Всего в суде было допрошено около 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших в ДТП, а также потерпевшие.

На заседании также трое потерпевших по делу - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к Михаилу Ефремову солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП. При этом старший сын погибшего Виталий Захаров, которого представляет другой адвокат, заявил иск к артисту на 6 млн 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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