Защита Ефремова начнет предоставлять доказательства по делу 19 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сторона защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, должна начать предоставлять доказательства 19 августа. Об этом заявила судья Елена Абрамова, рассматривающая дело.

"Суд откладывает слушания по делу, стороне защиты нужно быть готовым предоставить доказательства 19 августа, то есть завтра", - сказала она.

В ходе заседания 18 августа сторона обвинения завершила представлять свои доказательства.

Всего в суде было допрошено около 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших в ДТП, а также потерпевшие.

На заседании также трое потерпевших по делу - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к Михаилу Ефремову солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП. При этом старший сын погибшего Виталий Захаров, которого представляет другой адвокат, заявил иск к артисту на 6 млн 500 тыс. рублей.