В Петербурге из многоэтажного дома, где загорелась квартира, эвакуировали 10 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Двухкомнатная квартира загорелась в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге, из здания эвакуировали 10 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел по адресу: проспект Энергетиков, 54, корпус 2. С вышележащих этажей эвакуированы 10 человек, пострадавших нет. На 7-м и 8-м этажах оплавилась обшивка балконов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, возгорание удалось локализовать в 16:12. В отдельной двухкомнатной квартире, где произошел пожар, выгорела комната площадью 20 кв. метров, балкон - 4 кв. метра и коридор - 4 кв. метра.