На Ямале убившего двух женщин мужчину приговорили к 19 годам колонии

ТАСС, 18 августа. Мужчину, убившего двух женщин и шестилетнего ребенка в 2000 году в городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-службе СК РФ во вторник.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, совершившего в 2000 году убийства двух женщин и шестилетнего ребенка. С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признал свою вину. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2000 года в Надыме в квартире обнаружили тела женщины 1972 г. р. и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. В октябре 2000 года в другой квартире при схожих обстоятельствах нашли тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. В октябре 2019 года определили личность мужчины 1978 г. р., подозреваемого в убийстве, расследование дела возобновили.

В пресс-службе уточнили, что мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием.