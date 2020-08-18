Суд по требованию прокуратуры закрыл аэродром Щекино после жесткой посадки самолета

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Суд закрыл посадочную площадку Щекино в Подмосковье по требованию прокуратуры после жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По ее словам, в ходе проверки установлено, что выполнение полетов в районе площадки не соответствует требованиям безопасности и создает угрозу авиационных происшествий. "В целях устранения указанных нарушений прокуратурой направлено в суд исковое заявление о запрете деятельности посадочной площадки Щекино", - сообщила Короткова.

Однако Клинский городской суд Московской области отказал в удовлетворении иска. Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте данное решение обжаловал в Мособлсуд. "По результатам апелляционного обжалования Московским областным судом 17 августа решение суда первой инстанции отменено, принято новое решение об удовлетворении требований прокуратуры и запрете деятельности указанной посадочной площадки", - пояснила представитель прокуратуры.

Вечером 16 августа на территории аэродрома Щекино легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. В результате пострадал пилот, он госпитализирован.