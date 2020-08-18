СМИ: ливанские следователи выдали ордер на арест директора порта Бейрута по делу о взрыве

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Ливанские следователи выдали ордер на арест генерального директора порта Бейрута Хасана Крейтема по делу о взрыве в морской гавани. Об этом сообщил во вторник телеканал LBCI .

По его данным, ордер был выдан после четырех часов допроса главы порта в присутствии его адвоката. Телеканал отмечает, что пока не решена судьба еще 21 задержанного по делу о взрыве.

В понедельник ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера также по этому делу.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Губернатор Бейрута Марон Аббуд сообщил ТАСС, что на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов.