В Ростовской области осудили местного жителя, похитившего 138 млн рублей у дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Житель Ростовской области получил 8 лет колонии за хищение около 138 млн рублей у участников долевого строительства, занимая должность руководителя аффилированных строительных компаний. Об этом во вторник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Суд назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный, являясь фактическим руководителем аффилированных организаций "Строительная компания "РостЖилСтрой" и "ВиватСтрой", в период с ноября 2012 года по октябрь 2016-го совершил хищение денежных средств граждан - участников долевого строительства. "Злоупотребляя доверием граждан к репутации компании как надежного застройщика на рынке жилищного строительства, подсудимый завладел денежными средствами дольщиков в сумме 138 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, получив денежные средства, он совершил финансовые операции в целях "придания правомерного вида распоряжению ими". Часть похищенных денег он внес на свои счета в банке, а часть конвертировал в валюту и в течение 2013-2016 годов осуществлял переводы на счета в зарубежных банках своим родственникам на сумму более 1,5 млн евро.

Уточняется, что суд также лишил его права заниматься деятельностью по выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на три года. Приговор в законную силу не вступил.