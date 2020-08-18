В Москве задержаны участники банды, грабившие элитные ЖК

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали участников банды, в числе которой был сотрудник полиции, грабивших с помощью электронных ключей и отмычек квартиры в элитных жилых комплексах в разных районах столицы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска были установлены пятеро подозреваемых, среди которых один - сотрудник полиции. Фигуранты задержаны с поличным сразу после совершения двух краж из квартир элитного жилого комплекса в районе Филевский парк. <…> Предварительный ущерб превышает 3 млн рублей", - сказала Волк.

При досмотре сотрудники полиции изъяли у задержанных драгоценности, деньги в валюте и приспособления для вскрытия замков.

После краж все участники покидали Московский регион. Полиция считает, что они продавали похищенные драгоценности за границей, в том числе в Монако. Возбуждено уголовное дело о краже.

После задержания полицейского назначена служебная проверка. Если его вину установят, он будет уволен по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность за участие в хищениях.