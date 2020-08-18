В Курской области пенсионерка погибла от укусов бойцовской собаки

ТАСС, 18 августа. Собака бойцовской породы до смерти искусала 78-летнюю жительницу села Останино Курской области. Проводится доследственная проверка, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится проверка по факту гибели жительницы села Останино Мантуровского района. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 17 августа 2020 года примерно в 15 часов 30 минут в жилом доме села Останино с множественными телесными повреждениями (рваными ранами и следами укусов животного) обнаружена 78-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, пенсионерка проживала в доме своего 34-летнего внука и его семьи, которые содержали собаку бойцовской породы. В день происшествия мужчина уехал на работу, а его супруга с детьми выехали за покупками. Погибшую обнаружил хозяин дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.