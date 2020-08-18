Полицейские в Анапе задержали мужчину, ранившего ножом ребенка

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские в Анапе задержали иностранца, который ударил ножом девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 16:30 во дворе многоквартирного дома в одном из микрорайонов города.

"К игравшей 12-летней девочке обратился незнакомый молодой человек. Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее и ударил ножом в спину, после чего попытался скрыться. "По горячим следам" полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья", - говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

Раненого ребенка доставили в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.