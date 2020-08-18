Человек, бросавший камни в Генконсульство РФ, обвинен в преступном причинении ущерба

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина, неоднократно предпринимавший действия, угрожающие жизни и здоровью сотрудников Генконсульства РФ в Нью-Йорке, задержан и ему предъявлены обвинения в преступном причинении ущерба. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе полиции Нью-Йорка.

"Задержанного зовут Реза Машаекха, данных о его гражданстве нет, - сообщили в пресс-службе. - Ему предъявлены обвинения в преступном причинении ущерба. Дело передано в аппарат окружного прокурора Манхэттена". В полиции не смогли уточнить, когда именно был произведен арест и где в данный момент находится Машаекха.

Как сообщили ранее ТАСС в Генконсульстве РФ, с 10 августа неизвестный мужчина неоднократно угрожал сотрудникам, а также бросал в них камни. В результате инцидентов Генконсульству был нанесен ущерб. По информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник "в присутствии полицейских выкрикивал угрозы в адрес россиян, однако на следующий день каким-то образом вновь взялся за прежнее и забрасывал камнями машины Генконсульства на служебной парковке". В генконсульстве задались вопросом о том, "почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников Генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе".

Согласно законам штата Нью-Йорк преступным причинением ущерба считается преступление, в результате которого сумма ущерба превысила $250. При отягчающих обстоятельствах преступник может быть приговорен к тюремному заключению сроком от одного до четырех лет.