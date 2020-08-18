В Анапе возбудили уголовное дело после ранения ребенка ножом

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбудили после ранения ребенка ножом в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее во вторник сообщалось, что полицейские в Анапе задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который причинил ножевое ранение несовершеннолетней девочке, ударив ее в спину. Мужчина пытался скрыться.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление; убийство)", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел во вторник около 16:30 во дворе многоквартирного дома в одном из микрорайонов города. По информации краевого ГУ МВД, к игравшей девочке обратился незнакомый молодой человек. Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее и ударил ножом в спину, после чего попытался скрыться. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.