У посольства Белоруссии в Москве задержали члена движения "За права человека" Кречетову

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали активистку движения "За права человека" Анну Кречетову в ходе акции у посольства Белоруссии в Москве.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали Анну Кречетову у белорусского посольства в Москве. Сейчас ее везут в отдел полиции по Басманному району столицы. Причина задержания пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

У посольства Белоруссии в Москве после 9 августа, когда прошли президентские выборы в республике, собираются люди, недовольные итогами голосования.