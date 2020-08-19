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Протесты в Белоруссии после выборов президента

У посольства Белоруссии в Москве задержали члена движения "За права человека" Кречетову

Причина задержания пока неизвестна

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали активистку движения "За права человека" Анну Кречетову в ходе акции у посольства Белоруссии в Москве.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали Анну Кречетову у белорусского посольства в Москве. Сейчас ее везут в отдел полиции по Басманному району столицы. Причина задержания пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

У посольства Белоруссии в Москве после 9 августа, когда прошли президентские выборы в республике, собираются люди, недовольные итогами голосования.

Теги
БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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