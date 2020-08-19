СК завел дело по факту гибели в Сирии российского генерала

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завел дело по факту гибели в Сирии генерала ВС РФ и ранения еще двух военных, сообщается на сайте российского ведомства.

"Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", - отмечается в сообщении.

Также председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования близким российского старшего военного советника в звании генерал-майора, который погиб в результате полученных ранений при выполнении служебного долга на территории Сирийской Арабской Республики. Глава ведомства отметил, что "мужество офицера Вооруженных сил РФ и его верность присяге - не что иное, как проявления патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавших от него мирного населения".

Также Бастрыкин пожелал скорейшего восстановления двум военнослужащим, пострадавшим в том же инциденте во время несения службы.