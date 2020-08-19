{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня

На сельский населенный пункт в провинции Юньнань сошел грязевой поток общей площадью около 10 тыс. кв м

ШАНХАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Вызванный продолжающимися несколько дней сильными ливнями оползень в юго-западной провинции Юньнань разрушил несколько жилых строений и привел к сходу оползня, пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает в среду информационный портал "Пэнпай".

Грязевой поток общей площадью порядка 10 тыс. кв м сошел на сельский населенный пункт Мучан в уезде Чжэнькан в среду утром. Сообщается о серьезном повреждении двух домов. Одному из жителей удалось выбраться самостоятельно, еще пять человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

На месте ЧП работает порядка 300 спасателей. Экстренными службами эвакуированы жители свыше 60 домов, расположенных в этом районе. Поисково-спасательная операция продолжается.

Теги
Китай
Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро
Источник в российских правоохранительных органах отметил, что Андрей Пыж также перевез на Украину данные о подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения
Читать полностью