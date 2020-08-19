На Филиппинах после землетрясения зафиксировали более 200 повторных подземных толчков

БАНГКОК, 19 августа. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали в течение суток более 200 повторных подземных толчков в районе филиппинской провинции Масбате, где днем ранее произошло землетрясение магнитудой 6,6. Как сообщили в среду в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, магнитуда самого сильного толчка составила 5,1.

Его эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от города Катайнган. Очаг залегал на глубине 6 км. В институте отметили, что разрушения не ожидаются, но повторные толчки возможны. "Было зарегистрировано 218 повторных подземных толчков магнитудой от 1,6 до 4,4, 108 из них нанесены на карту, пять - ощущались", - уточнили сейсмологи в утренней публикации.

Днем ранее в 7 км к юго-востоку от города Катайнган в провинции Масбате произошло землетрясение магнитудой 6,6. За ним последовали повторные подземные толчки разной мощности. В результате удара стихии из-за обрушения дома по меньшей мере один человек погиб, еще один получил травмы. Также был нанесен серьезный ущерб домам и прочим строениям в городе Катайнган, на дорогах появились трещины.