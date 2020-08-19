{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

Источник в российских правоохранительных органах отметил, что Андрей Пыж также перевез на Украину данные о подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом ТАСС сообщил источник в российских правоохранительных органах.

На эту тему

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ, - рассказал собеседник агентства. - Эти сведения относятся к гостайне".

Ранее сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф "секретно". Источник уточнял агентству, что данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

Теги
УкраинаРоссия
Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване
Колебания почвы ощущались в городах Тайнань, Цзяи, Гаосюн, на территории уездов Юньлинь, Наньтоу и Чжанхуа
Читать полностью