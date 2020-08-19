Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом ТАСС сообщил источник в российских правоохранительных органах.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ, - рассказал собеседник агентства. - Эти сведения относятся к гостайне".

Ранее сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф "секретно". Источник уточнял агентству, что данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.