На берегу Енисея в Хакасии обнаружили тело ребенка

ТАСС, 19 августа. Тело ребенка обнаружили на берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду 5-6 лет без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Найденная девочка перед гибелью гуляла с шестилетним мальчиком, он не найден, сообщает ведомство.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с 6-летним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", - говорится в сообщении. По факту пропажу второго ребенка также возбуждено уголовное дело. Два уголовных дела объединены в одно производство.

По предварительным данным, девочка проживала в поселке Майна города Саяногорска. Во вторник около 16 часов с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой, мать начала самостоятельные поиски. Погибшего ребенка обнаружили отдыхающие на Енисее. У ребенка были признаки утопления.

Следователи-криминалисты СК, полицейские, поисково-спасательные отряд МЧС, волонтеры и местные жители ведут поиски второго ребенка.