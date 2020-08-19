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Дело Ивана Сафронова

Адвокаты Сафронова просят Генпрокуратуру помочь разъяснить суть его обвинений

Ранее ФСБ отказала адвокатам в соответствующем ходатайстве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обратились в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия следователя, который отказался разъяснить суть обвинений в отношении их подзащитного. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

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"Мы обратились с жалобой, в которой просим Генпрокуратуру потребовать у следователя выполнить наши законные требования. У обвиняемого есть право знать, в чем он обвиняется. Это одно из основных его прав", - сказал Павлов.

Ранее ФСБ отказала адвокатам Сафронова в ходатайстве о разъяснении сути обвинения.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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