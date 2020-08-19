Суд на Урале прекратил дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате 182 млн рублей зарплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Мировая судья судебного участка № 4 Октябрьского района Екатеринбурга Юлия Ситникова прекратила производство по уголовному делу бывшего главы НПО "Космос" Андрея Чернякова о невыплате сотрудникам заработной платы на 182 млн рублей в связи с истечением срока давности. Об этом говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении редакции.

"Прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Чернякова Андрея Валерьевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации") <…> в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в отношении Чернякова в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления постановления в законную силу отменить", - говорится в судебном акте.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Черняков, являясь президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос спецстрой", не обеспечил полную выплату 1 204 работникам дочерней организации зарплаты на сумму более 182 млн рублей.

На имущество Чернякова на сумму 365 млн рублей ранее был наложен арест. Адвокат Чернякова Руслан Коблев сообщал ТАСС о том, что его подзащитный попросил следствие за счет продажи имущества выплатить долги рабочим.

Дело Чернякова

По данным следствия, в 2011-2012 годах Черняков похитил 14 млрд рублей, полученные в кредит от "Банка Москвы" на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Следствие также вменяет Чернякову похищение со счетов НПО "Космос" более 2,885 млрд рублей и перевод их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Кроме того, в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России между администрацией Звенигорода и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Он получил более 28 млн рублей, при этом не завершил строительство и подделал акты о приемке выполненных работ.

Обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. В 2017 году он был задержан в Польше, в 2019 году его экстрадировали на территорию России.