Задержанный в Саратове за вербовку в террористы мужчина получил семь лет колонии

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали в Саратове гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, который вербовал людей в запрещенное радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

"Судом гражданин признан виновным в совершении преступления и осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической") и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативники задокументировали факт того, как мужчина завербовал жительницу Саратова для последующего вступления ее в состав международной террористической организации.