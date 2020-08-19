Неизвестный "заминировал" аэропорт Жуковский

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэропорта Жуковский и всех самолетов на его стоянке. Сейчас кинологи обследуют помещения аэропорта и все борты", - сказал собеседник агентства. Эвакуация на время проверки не проводится.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.