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В Волжском задержали водителя, стрелявшего по пешеходам

Вместе с водителем в машине находились еще двое мужчин, их передали сотрудникам полиции

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Волгоградской области мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам из окна своего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области в среду.

"В городе Волжском Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хулиганские действия одного из участников дорожного движения, который, находясь за рулем автомобиля, открыл стрельбу из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к сотрудникам обратилась женщина, которая рассказала о том, что в ее сторону несколько раз выстрелил неизвестный мужчина, пока она переходила дорогу. Сотрудники правоохранительных органов разыскали автомобиль, вместе с водителем в машине находились еще двое мужчин, их также передали сотрудникам полиции.

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