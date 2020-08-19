Суд 9 сентября проверит законность нахождения в СИЗО экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 9 сентября рассмотрит жалобу на продление до середины октября срока ареста экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского суда Москвы назначено на 9 сентября", - сказала представитель суда.

13 августа районный суд оставил Лукашевич в СИЗО до 16 октября. Бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову также продлили срок ареста.

По версии следствия, Лукашевич предоставила в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.