Адвокат Пашаев отказался от слов про произошедший у Ефремова инсульт

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что не говорил о том, что у его подзащитного был инсульт. Об этом он сказал в среду у Пресненского суда Москвы, где идет рассмотрение дела актера и свои доказательства начала представлять защита.

Во время перерыва в судебном заседании, когда Пашаев вышел из здания суда, представительница СМИ спросила, почему он обманул, сказав, что у Ефремова был инсульт. "Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?" - ответил он. Адвокат сообщил журналистке, что когда ему понадобится человек, чтобы врать, он пригласит ее и достойно заплатит.

16 августа Пашаев сообщал ТАСС, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт и об этом сказано в медицинских документах, которые он видел.