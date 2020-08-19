В Подмосковье "заминировали" все торговые центры и гостиницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах во всех торговых центрах и гостиницах Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяется информация о якобы заложенных взрывных устройствах во всех ТЦ и гостиницах Подмосковья", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.