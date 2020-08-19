Актера Валерия Шеймана госпитализировали с высокой температурой в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер московского театра "У Никитских ворот" Валерий Шейман госпитализирован в среду в одну из московских клиник с высокой температурой. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"У него поднялась очень высокая температура. Госпитализировали утром. Пока точный диагноз неизвестен, по симптомам это сильная простуда", - сказали в театре.

Валерий Шейман в 1975 году окончил актерский факультет ГИТИСа (мастерская народного артиста СССР И. М. Раевского и заслуженного деятеля искусств РСФСР П. О. Хомского). Играл в Ульяновском областном драматическом театре. С 2006 года - артист московского театра "У Никитских ворот". Исполнял роли в постановках "Дни нашей жизни", "Коломба", "История лошади", "Я, бабушка, Илико и Илларион".