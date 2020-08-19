Неизвестные сообщили о "минировании" всех станций московского метро

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют более десяти торговых центров в столице и все станции Московского метрополитена из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступила информация о минировании более десятка ТЦ в разных районах столицы. Они частично эвакуированы. Также проверяются все станции метро Москвы. Кроме того из-за сообщений о "минировании" эвакуированы Коптевский и Головинский районные суды", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" ТЦ и гостиниц в Подмосковье, аэропорта Жуковский и всех самолетов на стоянке и ТЦ в Москве.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.