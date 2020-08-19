Источник: свидетель защиты Ефремова проверяется на причастность к поставке ему наркотиков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свидетель защиты по делу в отношении актера Михаила Ефремова Татьяна Беркович проверяется на причастность к поставке ему наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Расследование дела о наркотиках продолжается. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович", - сказал собеседник агентства.

Беркович выступила в среду в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля защиты.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.