Подруга Ефремова сообщила в суде, что актер пил только по выходным и праздникам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Татьяна Беркович, близкая подруга актера Михаила Ефремова, выступающая в качестве свидетеля защиты в Пресненском суде Москвы, сообщила, что актер выпивал только по выходным и праздничным дням.

"Наркотики он не употреблял. Алкоголь пил только по праздникам и выходным дням, предпочитал виски Jameson", - сказала свидетель. По ее словам, он никогда раньше не садился за руль в нетрезвом виде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.