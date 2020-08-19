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Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о "минировании"

Речь идет о Зеленоградском, Дорогомиловском, Черемушкинском, Коптевском, Головинском, Солнцевском и Пресненском судах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании".

"Эвакуированы шесть районных судов: Зеленоградский, Дорогомиловский, Черемушкинский, Коптевский, Головинский, Солнцевский", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Пресс-служба Пресненского суда, где проходит процесс по делу Михаила Ефремова, также написала, что поступило сообщение о "минировании".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Теги
Россия
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