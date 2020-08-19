Полицейские в Астрахани спасли трехлетнего ребенка, тонущего в Волге

АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские вытащили из воды тонущего трехлетнего мальчика, который упал в Волгу в центре Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в среду.

"На набережной реки Волги к пешему патрулю взвода №1 роты обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях полка ППС УМВД России по Астрахани в составе сержанта полиции Константина Спрядышева и стажера Юрия Свинщикова обратилась женщина, у которой во время прогулки потерялся трехлетний сын. В этот момент к полицейским подбежал прохожий и сообщил, что неподалеку в реке тонет ребенок. Свинщиков, не раздумывая, бросился в воду, доплыл до мальчика, подхватил его и поплыл к берегу", - говорится в сообщении.

Ребенок не пострадал. Как отметили в МВД, мальчик упал в воду, когда бросал камни в реку.